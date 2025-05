Durante un’udienza dedicata ai movimenti per la pace, Papa Leone XIV ha rivolto parole forti e profonde sulla necessità di adottare la nonviolenza come via per una società più giusta e pacifica. Il pontefice ha sottolineato il ruolo cruciale delle vittime e degli oppressi nei processi di riconciliazione.

“Quando coloro che hanno subito ingiustizia e le vittime della violenza sanno resistere alla tentazione della vendetta, diventano i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace. La nonviolenza come metodo e come stile deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni”, ha affermato.

Educare i giovani alla cultura della vita

Il Papa ha poi rivolto un appello accorato all’educazione delle nuove generazioni, evidenziando quanto la violenza sia ormai radicata nelle società contemporanee. Ha richiamato l’attenzione sull’importanza del ruolo educativo degli adulti nel proporre stili di vita alternativi e responsabili. “C’è troppa violenza nel mondo, c’è troppa violenza nelle nostre società. Di fronte alle guerre, al terrorismo, alla tratta di esseri umani, all’aggressività diffusa, i ragazzi e i giovani hanno bisogno di esperienze che educano alla cultura della vita, del dialogo, del rispetto reciproco. E prima di tutto hanno bisogno di testimoni di uno stile di vita diverso, nonviolento”, ha concluso.