Poliglotta, cosmopolita, mediatore, agostiniano… Mentre ci si appresta a conoscere meglio la personalità del successore di Francesco compulsandone biografia, atti e omissioni comprese, una domanda di alta dottrina s’impone a Roma. Per chi fa il tifo il nuovo Papa?

Dio ci perdonerà e perdonerà anche Padre Giuseppe Pagano (non solo per il cognome) che ha rivelato l’arcano: Robert Francis tifa Roma. “Con lui si stabilisce velocemente un rapporto di fiducia reciproca”, dice padre Pagano che lo conosce bene.

“Vittoria sulla Fiorentina primo miracolo di Francesco”

“Quando abbiamo viaggiato insieme ci siamo pure divertiti, è una persona che vuole conoscere, si interessa alle cose, ha molti hobby, ama guidare la macchina, lo farebbe per ore, ama gli sport, nel calcio è un grande tifoso della Roma. L’ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Mi ha detto scherzando: ‘La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte””.

I tifosi giallorossi dovranno condividere il più santo dei suoi supporter con quelli dei Chicago Cubs, l’altra squadra di baseball della città. La notizia che il nuovo pontefice fosse un tifoso dei Cubs e non dei Sox è cominciata a circolare subito dopo la sua elezione sui social media.

Gioia grandissima dunque – tornando al Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze per l’elezione a Papa del cardinale Prevost. “Ho studiato con lui nel 1983 a Roma, era poco più grande di me, poi, più avanti, ho lavorato al suo fianco cinque anni nella casa generalizia di Roma – dice padre Giuseppe Pagano. Primo di noi agostiniani eletto Papa, lavorerà molto sulla Pace, viene da un cammino sincero di fede, di preghiera che non ha mai abbandonato, ci crede. Si muoverà molto sui conflitti, cercherà nuovi equilibri. L’ho sentito prima del Conclave, prenderà bene l’eredità di Francesco poi lancerà la Chiesa in avanti”.