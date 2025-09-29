“Ho avuto paura innanzitutto per i bambini. Ce n’erano tanti che seguivano la messa e non sopporto che debbano trovarsi in situazioni di tensione. È una cosa che proprio non riesco a tollerare”. Così don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, racconta al Corriere della Sera la minaccia subita durante la celebrazione, quando un uomo gli ha consegnato un proiettile mentre distribuiva l’eucarestia. Il sacerdote spiega il contesto: “Sabato ci sono state due stese, e le stese non vengono mai organizzate a caso. Vogliono sempre trasmettere qualcosa. Se quella gente ha sentito il bisogno di farsi sentire sparando all’impazzata per le strade del quartiere può voler dire una cosa sola: a Caivano e dintorni la malavita organizzata, ben radicata da anni, ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo. Carabinieri e polizia non si sono fermati un solo istante, il commercio della maledettissima droga è diminuito a vista d’occhio, i capi clan quasi tutti in carcere”.

Al Quotidiano Nazionale il parroco ricostruisce i fatti: un esponente della criminalità locale, confondendosi tra i fedeli, gli ha lasciato un fazzoletto con dentro il proiettile, per poi dileguarsi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso. “È stato tutto molto veloce… Una provocazione, un messaggio. Ma fatto in chiesa, durante la Messa, davanti ai bambini… questo è davvero troppo”. “È un modo per dire: ‘Adesso comandiamo noi’. (…) Ma il fatto che il messaggio sia stato portato fin dentro la chiesa, durante la Messa dei bambini, mi addolora profondamente”.