Una ragazza ha confessato nel tema dell’esame di terza media di essere stata molestata dal cugino quando aveva 10 anni. La denuncia ha portato l’uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. La minore, come raccontato dalla Gazzetta di Parma, ha deciso di rivelare quanto le era accaduto dopo aver seguito un percorso di educazione affettiva e sessuale, “W l’amore”.

La confessione nel tema di italiano

La giovane ha svelato il suo segreto nella prova di italiano, poi è riuscita a parlarne davanti alla commissione esaminatrice: “Quando avevo dieci anni, mio cugino di trent’anni mi si è avvicinato e mi ha toccato in tutte le parti possibili”. Considerando che l’uomo era incensurato e aveva versato un parziale risarcimento, la giudice Gabriella Orsi ha concesso le attenuanti generiche, oltre alla sospensione della pena, di cui però potrà beneficiare solo se seguirà per un anno un percorso di recupero.