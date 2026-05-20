Sui social è diventato virale il video che mostra la reazione di Neymar dopo aver scoperto di essere tra i 26 convocati del ct Carlo Ancelotti per il Mondiale con il Brasile. Il fuoriclasse brasiliano, 34 anni, al Santos dal 2025, è scoppiato in lacrime lasciandosi andare a un lungo abbraccio con la compagna Bruna Biancardi. Su Instagram, Neymar ha poi condiviso tutta l’emozione di uno dei giorni “più intensi della sua vita”, tra la gioia incontenibile e gli abbracci con amici e parenti.