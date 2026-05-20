A Teheran, diverse coppie di novelli sposi hanno sfilato a bordo di veicoli militari decorati con palloncini e fiori tra gli applausi della folla. Si tratta di matrimoni pubblici di massa organizzati dalle autorità iraniane per coppie che hanno aderito a un programma statale dichiarando la propria disponibilità a sacrificare la propria vita nella guerra contro Stati Uniti e Israele. Le cerimonie hanno coinvolto centinaia di coppie in diverse piazze principali della capitale, tra cui oltre 100 in quella di Imam Hossein, nel centro di Teheran. Questi matrimoni sono stati concepiti per promuovere l’ideologia di Stato, sostenere i membri dell’apparato militare e risollevare il morale in tempo di guerra.