Un parroco di una chiesa di Pinerolo, in Piemonte, è finito sotto processo con l’accusa di aver svuotato i conti di alcuni fedeli affetti da problemi psichiatrici e deficit cognitivi. Si parla di centinaia di migliaia di euro che il religioso avrebbe utilizzato per fini personali, in investimenti, ma anche per fare regali alla perpetua. L’81enne è accusato di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita. Il processo iniziato a Torino punta a fare luce su fatti avvenuti tra il 2018 e il 2021.

Bonifici e investimenti con i soldi dei fedeli

In base a quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, il parroco avrebbe ottenuto quasi 185mila euro da una donna e da una coppia di fedeli. Li avrebbe convinti a effettuare una serie di bonifici in suo favore e ad avere la delega alla gestione dei rapporti finanziari. Si sarebbe anche fatto consegnare le carte bancomat e le credenziali per usarle. Per questo è accusato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Ci sono poi gli investimenti, come l’acquisto, fatto insieme ad un altro sacerdote, di un albergo, rivenduto ottenendo 400mila euro a testa. Con la sua quota l’81enne avrebbe finanziato una cooperativa che gestiva in passato. Poi avrebbe dato 800mila euro alla perpetua, socia e amica, con cui sarebbero state acquistate due case, un’auto, due bar e altre attività commerciali.