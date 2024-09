Parte un colpo dal fucile del papà durante una battuta di caccia, il figlio muore a 27 anni

Un tragico incidente di caccia ha scosso la comunità di Pace del Mela, nel Messinese. Salvatore Fabio, un giovane di 27 anni, ha perso la vita durante una battuta di caccia in compagnia del padre. L’incidente è avvenuto nella frazione Serro di San Pier Niceto, in un terreno di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, dal fucile del padre sarebbe partito accidentalmente un colpo che ha colpito il giovane alla testa, uccidendolo all’istante.

L’incidente

Salvatore Fabio e suo padre stavano cacciando insieme quando è avvenuto il dramma. I due si trovavano soli in un terreno di proprietà familiare, quando il colpo mortale è partito in modo accidentale dal fucile del padre. L’arma, secondo quanto riportato dagli investigatori, era legalmente detenuta dal padre della vittima. Nonostante le prime evidenze suggeriscano che si tratti di un tragico incidente, i carabinieri non stanno tralasciando nessuna ipotesi nell’ambito delle indagini.

Le indagini

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha delegato i carabinieri per condurre le indagini sull’accaduto. Al momento, gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per fare chiarezza sulla dinamica esatta dell’incidente. Sebbene la pista principale rimanga quella dell’incidente, saranno condotti ulteriori accertamenti per escludere ogni altra eventualità.