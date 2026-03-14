Tragedia questa mattina a Montegranaro, nel Fermano, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile partito durante una battuta di caccia alla volpe. La vittima è Grigorev Vladislav Sergevich, nato in Russia. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

“Erano circa le 8 quando è partito l’allarme per un uomo colpito accidentalmente da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe”, riferiscono i militari intervenuti sul posto. Raccolto l’Sos, la centrale operativa ha inviato immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Fermo. È stato anche attivato l’elisoccorso, ma poco dopo la richiesta è stata annullata.

Per l’uomo ferito “non c’è stato nulla da fare”: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile di un 82enne, cacciatore, operatore faunistico e Guardia volontaria venatoria. Stando alle prime informazioni, Sergevich si sarebbe avvicinato lamentandosi per il fastidio che gli spari stavano provocando ai cavalli di un vicino maneggio. A quel punto avrebbe tentato di togliere il fucile dalle mani dell’uomo e durante la colluttazione sarebbe partito il colpo fatale.

Berdini, ora indagato per omicidio, assistito dagli avvocati Andrea Andrenacci e Rossano Romagnoli, si è presentato in procura a Fermo dove è stato interrogato per circa due ore dalla pm Marinella Bosi. L’82enne avrebbe spiegato che si è trattato di un tragico incidente e sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi, contattando il 118 e i vigili del fuoco subito dopo l’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.