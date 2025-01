Su un volo AirFrance, partito da Parigi e diretto a Boston, un passeggero ha iniziato a sentirsi male. Nonostante i disperati tentativi di un medico a bordo che ha cercato di salvarlo, l’uomo è morto poco dopo. È stata aperta un’indagine per scoprire le causa del decesso, ancora sconosciuta.

Passeggero muore in volo

Tragedia a bordo di un aereo AirFrance, partito dall’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi lo scorso 14 gennaio. Un uomo, la cui identità non è stata ancora rivelata, ha iniziato a sentirsi male poco dopo il decollo. Un medico che si trovava a bordo, nonostante la situazione del passeggero appariva già estremamente critica, ha cercato di aiutarlo. Ha tentato disperatamente di salvargli la vita, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte del passeggero.

La causa del decesso e le indagini

Sulla morte del passeggero è stata aperta un’indagine. Al momento le cause del decesso non sono ancora state confermate ufficialmente. AirFrance ha poi rilasciato un comunicato, confermando la morte del passeggero a bordo del volo AF334 e descrivendo il caso come “un’emergenza medica”. “Nonostante l’assistenza di un medico a bordo, non è stato possibile salvare il cliente”, si legge nella dichiarazione della compagnia.

Uno studio del New England Journal of Medicine ha rivelato che le emergenze mediche si verificano circa una volta ogni 600 voli. Tuttavia, i decessi a bordo sono piuttosto rari. Lo scorso anno, su un volo Ryanair partito da Tirana, un altro passeggero è morto a bordo e l’aereo su cui viaggiava è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Londra. Anche in quel caso si è parlato di emergenza medica.