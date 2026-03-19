Questo sì che si chiama dare in escandescenze: una furia, in un paio di giorni un signore polacco ha messo a a dura prova la resistenza delle forze dell’ordine a Giulianova, in provincia di Teramo. Quello che non ha combinato…

Probabilmente affetto da una forma di disagio psichico, l’uomo ha cominciato la sua eccezionale performance ieri: ha distrutto gli arredi del pronto soccorso, sfondato un muro, devastato i locali dell’infermeria.

Oggi caccia all’uomo per le vie della città

Nessuno riusciva a placarlo, né tanto meno a bloccarlo. Lo spray al peperoncino non lo ha sentito proprio.

Alla fine in qualche modo ne è stata arginata la furia devastatrice. Questo ieri. Oggi, processato per direttissima, è riuscito a darsela a gambe inseguito da agenti e personale come in un film con Charlot.

Seminati gli inseguitori e il panico per le tranquille strade della cittadina, è diventato il protagonista di un’avventurosa caccia all’uomo che ha coinvolto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e assistenza sanitaria.

Il polacco è riuscito a rubare una macchina. Con quella ha tentato di speronare la vettura di una sbigottita signora. Tentativo andato a male seguito da ribaltamento nel fosso.

Fine ingloriosa della corsa? Macchè, ha proseguito a piedi per le campagne di Poggio San Vittorino. Dove l’ha finalmente intercettato una squadra della volante. Chissà se nella cella di sicurezza dove l’hanno confinato è riuscito finalmente a darsi una calmata.