Il corpo mummificato di un uomo di 87 anni, di cui non si avevano notizie da anni, è stato rinvenuto nella sua abitazione a Pedara, in provincia di Catania. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento dell’amministratore della palazzina di tre piani in cui l’anziano viveva, che doveva notificargli un documento e ha così contattato il fratello dell’uomo. Tuttavia, i rapporti tra i due fratelli erano interrotti da anni a causa di problemi familiari. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e della compagnia di Acireale, insieme ai vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di verifica e recupero del corpo.