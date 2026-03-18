Prima la pubblicazione su Instagram, poi le reazioni indignate degli utenti, la giustificazione di “una richiesta del cliente che voleva fare uno scherzo al figlio” e, infine, la rimozione del post con le scuse del titolare. È la sequenza della vicenda che, a Matera, ha coinvolto una pasticceria dopo la condivisione della foto di una torta per un diciannovesimo compleanno decorata con simboli nazisti sui social, trasformando il post, nel giro di poche ore, in un caso di dimensione nazionale.

La torta era stata ornata con una svastica al centro di un cerchio bianco su sfondo rosso, accompagnata dal simbolo delle SS, organizzazione paramilitare nazista, e dalla scritta, in nero: “Auguri Antonio – 19”.

Il simbolo raffigurato sul dolce, esplicitamente legato all’ideologia nazista, ha suscitato reazioni immediate, scatenando una valanga di commenti critici e indignati da parte del pubblico social. Per la maggior parte degli utenti la scelta è apparsa incomprensibile e profondamente offensiva.

Lo scatto è diventato virale e molti utenti hanno chiesto spiegazioni direttamente all’attività commerciale, travolta da messaggi e commenti di disapprovazione sui propri canali social. Di fronte alle critiche, il titolare dell’attività ha provato a chiarire la situazione spiegando che si sarebbe trattato di “uno scherzo di un cliente”, aggiungendo che la torta era stata realizzata su commissione e che la pubblicazione non voleva in alcun modo veicolare messaggi ideologici. Il contenuto è stato poi rimosso con l’intento di “non creare ulteriori casini”, come spiegato dallo stesso titolare in risposta a un commento.