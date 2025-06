Una giornata come tante, un’abitudine quotidiana interrotta da un gesto improvviso: così è cambiata la vita di un pensionato di Desenzano del Garda. Di ritorno dal supermercato, ha deciso di fermarsi presso una tabaccheria in via Durighello, gestita da Eleonora Bocchio. Una giocata da 5 euro al Superenalotto, senza aspettative particolari, si è rivelata invece un colpo di scena da film. La sestina vincente — 2, 19, 23, 46, 49, 72, con jolly 71 e superstar 88 — gli ha garantito un premio da oltre 35 milioni di euro.

L’estrazione vincente, la numero 81, si è svolta giovedì 22 maggio. Quando la notizia ha iniziato a circolare tra giornali e tv, il vincitore ha realizzato l’incredibile verità: quel biglietto acquistato con leggerezza lo aveva trasformato nel nuovo milionario italiano.

Emozione, beneficenza e vita semplice

Dopo tre notti insonni per metabolizzare l’accaduto, l’uomo ha completato le procedure per il ritiro del premio. Nonostante la cifra da capogiro, ha dichiarato di voler rimanere fedele al suo stile di vita semplice: “È stata un’emozione incredibile – ha raccontato – ma voglio restare me stesso. Non ho ancora deciso cosa farne, ma certamente farò beneficenza e aiuterò le famiglie in difficoltà”. Il pensionato, con grande lucidità, ha sottolineato come la fortuna non debba necessariamente stravolgere l’essenza di una persona. Il suo obiettivo ora è utilizzare il denaro in modo responsabile, mantenendo intatti i suoi valori. La sua è una storia di fortuna, ma anche di consapevolezza e umiltà.