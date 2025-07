Per Pietro Orlandi è tutta colpa del PD che non vuole la verità su Emanuela.

Pietro Orlandi l’audizione della specialista grafologa e docente in grafologia Sara Cardella, che ha demolito scientificamente la cosiddetta “pista” inglese dimostrando che i suoi elementi erano e sono patacche, non l’ha presa bene.

Ma anziché arrabbiarsi con chi gli ha fornito le patacche se la prende con Cordella, con chi ha voluto la sua audizione e con il PD.



Pietro Orlandi scrive ai fan

Ecco infatti cosa scrive nel suo profilo Facebook rispondendo a suoi fan:

– “ […] tra commissari e consulenti sono circa 60 e penso che molti stanno lì solo come numero, alcuni per fare le cose per bene e alcuni per creare problemi alla verità .

Devo dirti che chi sta facendo certe scelte, che a volte critico come in questo caso, riguardo alle audizioni, sono consulenti voluti fortemente da un partito dell’opposizione. Consulenti che non avrei voluto perché sapevo che volevano solo spingere su responsabilità lontane dal Vaticano, ti posso dire anche da quale partito, il PD”.

– “Lo avevo appena detto ieri, se chiamano la grafologa Sara Cordella è perché’ qualcuno all’interno della commissione vuole affossare l’ipotesi legata all’Inghilterra.



Vittima di fornitori di patacche

Il problema è il solito già dai 5 fogli delle spese [sostenute secondo un altro documento rivelatosi fasullo per mantenere Emanuela a Londra, ndr] si vuole guardare solo la confezione e non il contenuto. Chiunque ha creato quei documenti con quegli errori era perché i messaggi dovevano arrivare ai destinatari e essere considerati falsi per l’opinione pubblica.

[…] Quindi tutto quello che è accaduto dal 2017 riguardo la pista di Londra ci si mette una pietra sopra perché una persona dichiara che le lettere sono false (senza ovviamente aver avuto in mano alcuna documento originale)?

Penso proprio che la verità nessuno la vuole. Per qualcuno è meglio continuare a scavare nella vita di Emanuela e della sua famiglia”.

– Pietro Orlandi non obietta nulla a un fan che arriva a scrivere: “L’importante non sono le firme false, ma il contenuto delle lettere”. Secondo questa strana logica chiunque potrebbe quindi falsificare la firma dello stesso Pietro Orlandi su lettere di qualunque contenuto, anche gravemente compromettente, ed essere preso sul serio. Mah!