A Città di Castello, in provincia di Perugia, la Guardia di Finanza ha scoperto un caso che potrebbe sembrare uscito da una commedia: un 88enne che percepiva la pensione per cecità totale, ma che nella vita reale sembrava avere la vista di un falco. Le fiamme gialle lo hanno seguito per mesi, documentando le sue imprese quotidiane: dal fare la spesa al mercato, al farsi tagliare i capelli dal barbiere, fino ad andare a ballare al centro socioculturale. Ora, però, per lui è iniziato il processo per truffa ai danni dell’Inps.

La difesa

Secondo l’avvocata Eleonora Della Rina, il suo assistito è tutt’altro che un furbetto: “È affetto da gravi malattie degenerative della retina”. E in tutte le occasioni era accompagnato dalla badante. “Se è riuscito ad appendere il giacchetto all’attaccapanni dal barbiere, è solo perché frequenta quel locale da trent’anni e ormai conosce gli spazi a memoria” ha sottolineato l’avvocato.

Pedinamenti, sequestri e una rivalutazione

Dopo quasi dieci mesi di pedinamenti degni di un film di spionaggio, la Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente beni mobili e immobili dell’anziano, su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Ma l’avvocata non si è arresa e ha fatto ricorso al Riesame, ottenendo la revoca del sequestro. Del resto, l’uomo possiede un immobile da 170 mila euro, più che sufficiente per risarcire l’Inps in caso di condanna. Nel frattempo, l’Inps ha deciso di rivalutare la sua situazione pensionistica. Dopo una nuova visita medica, il nonnino è passato da cieco totale a parzialmente cieco.