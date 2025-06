Quando nel settembre 2023 un pannello del Boeing 737 Max 9 di Alaska Airlines necessitava di manutenzione, solo uno dei 24 tecnici del team Boeing sapeva come intervenire correttamente. Peccato che quell’unico tecnico fosse in vacanza all’estero. Il pannello è stato comunque fissato alla fusoliera da personale non adeguatamente formato, e con quattro bulloni mancanti. Quella leggerezza si è trasformata in un serio pericolo il 5 gennaio 2024, quando quel pezzo di metallo si è staccato sei minuti dopo il decollo, costringendo il volo Alaska Airlines 1282 a un atterraggio d’emergenza. A bordo c’erano 174 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio.

Durante un’udienza pubblica martedì, gli investigatori del National Transportation Safety Board (NTSB) hanno dichiarato che sarebbe bastato un solo bullone per evitare l’incidente. L’agenzia non ha potuto stabilire chi abbia rimosso i quattro bulloni, né perché non siano stati rimessi. Si trattava di elementi fondamentali, noti come “bulloni di arresto del movimento verticale”, che fissano un pannello chiamato “tappo” destinato a chiudere lo spazio di un’uscita di emergenza prevista solo per versioni con più sedili.

Fallimenti sistemici e supervisioni mancanti

Il rapporto dell’NTSB punta il dito non su singoli errori, ma su un insieme di gravi falle organizzative. “Un incidente come questo non accade per colpa di un singolo individuo, né di un gruppo di persone”, ha spiegato la presidente Jennifer Homendy. «Può verificarsi solo quando vi sono molteplici fallimenti sistemici”. La causa diretta resta però il mancato rispetto delle procedure corrette da parte di Boeing, che secondo l’agenzia non ha garantito formazione e supervisione coerente nella rimozione e reinstallazione dei componenti.

Subito dopo l’incidente, la FAA ha ordinato controlli straordinari su 171 dei 209 Boeing 737 Max 9 in servizio nel mondo, riportando l’attenzione sulla qualità costruttiva del colosso americano. Boeing ha espresso “rammarico” e ha promesso di rafforzare la qualità. Ma le critiche toccano anche la stessa FAA. “Dov’era la FAA in tutto questo?”, ha chiesto Homendy, ricordando come l’agenzia sia l’ultima linea di difesa per la sicurezza dell’aviazione.