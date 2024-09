Perde un testicolo durante un’operazione di ernia inguinale, medico e clinica condannati dopo 18 anni

Dopo 18 anni di battaglie legali, Niki Dragonetti, un imprenditore di Cassino, ha finalmente ottenuto giustizia per un grave errore medico che gli ha causato la perdita di un testicolo. L’incidente è avvenuto durante un’operazione per rimuovere un’ernia inguinale presso una clinica privata a Terracina. L’intervento, che avrebbe dovuto essere semplice, si è trasformato in un incubo a causa di una confusione nelle procedure mediche. A seguito dell’operazione, Dragonetti ha scoperto di aver perso la funzionalità di un testicolo e ha dovuto sottoporsi a un nuovo intervento presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma. L’imprenditore ha vissuto anni di sofferenza fisica e psicologica, descrivendo i primi dieci anni dopo l’incidente come una vera tragedia.

La battaglia legale e il maxi-risarcimento

La vicenda legale è iniziata subito dopo l’operazione fallita, ma si è conclusa solo recentemente con una sentenza di primo grado del tribunale civile di Latina. Dopo un lungo processo, la clinica privata di Terracina e il medico responsabile sono stati condannati per l’errore commesso. Dragonetti, che ha visto riconosciuta l’invalidità derivante dall’intervento mal riuscito, riceverà un maxirisarcimento per i danni subiti. Questa sentenza rappresenta una vittoria importante per l’imprenditore, che ha lottato per anni per ottenere giustizia e un risarcimento adeguato per le gravi conseguenze dell’errore medico.