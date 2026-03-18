Lo hanno arrestato perché non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e per detenzioni di armi da guerra. Protagonista della vicenda un trentanovenne di Cermenate, in provincia di Como, che girava con addosso una bomba a mano, tra i motivi per cui è stato condotto nel carcere comasco del Bassone. L’uomo è stato fermato vicino a casa della quarantanovenne a cui non si poteva avvicinare.

Un provvedimento deciso dal tribunale per fermare gli atti persecutori verso la donna che veniva subissata di messaggi con minacce, in qualche caso corredati da immagini di una bomba a mano. Ed effettivamente i carabinieri hanno trovato l’oggetto in questione. Gli artificieri hanno stabilito che l’ordigno non aveva carica esplodente ma comunque era dotata di capsula attiva e perfettamente funzionante, che quindi poteva provocare danni anche gravi. L’innesco è stato fatto brillare quindi in condizioni di sicurezza.