A Roma, un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina e lesioni personali aggravate: è accusato di aver picchiato, accoltellato e tentato di investire la sua compagna e anche di averle rubato i gioielli che le aveva regalato. Secondo la ricostruzione degli eventi, la sera di domenica 29 marzo l’uomo e la compagna si sono incontrati in un bar di Casal Bruciato, quartiere della zona nord-est di Roma. L’uomo, geloso di alcune foto che la compagna aveva pubblicato sui social, ha iniziato a offenderla. I due hanno poi deciso di andare in auto per chiarirsi, ma la situazione è degenerata rapidamente.

L’aggressione e l’arresto

L’uomo l’avrebbe malmenata e le avrebbe strappato dal polso e dalle mani l’orologio e i gioielli che le aveva regalato. La donna avrebbe provato a difendersi, mordendo l’ex compagno a un dito. L’uomo ha poi estratto un coltello e ha tentato di colpirla. La donna, che ha riportato gravi ferite a una mano, è scappata nonostante i tentativi del compagno di investirla con l’auto. Alla fine, è riuscita a chiamare il 112, raccontando agli agenti del Commissariato Sant’Ippolito l’accaduto. Dopo la telefonata alle forze dell’ordine, il 45enne è stato fermato a una distanza di circa 500 metri dai falchi della VI sezione della squadra mobile. In tasca aveva un coltello, un orologio da donna e alcuni gioielli.