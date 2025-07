Lei ha 19 anni, lui 20. Tra i due una storia di nove mesi, terminata da 5. Una relazione segnata da continue violenze, mai denunciate dalla ragazza. Fino a quando il 20enne ha tentato di investire la sua ex e le sue amiche con lo scooter: le ragazze sono tutte in ospedale, nessuna in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto ad Acerra, in provincia di Napoli. Lei lo aveva lasciato per la sua ossessiva gelosia. La costringeva a limitare le amicizie e le frequentazioni. Diversi gli episodi in cui lui l’ha picchiata, a volte anche con morsi. Dopo la fine della storia lui ha iniziato a perseguitarla: ha tentato di aggredirla, ha danneggiato la sua auto.

Ieri, dopo aver girato per ore per rintracciarla, la trova, la insulta e la schiaffeggia. La vittima scappa e tenta di entrare in auto vicino alla quale ci sono anche le sue tre amiche. Lui accelera e punta la 19enne. Un attimo e lo scooter si schianta sulle ragazze per poi fuggire.

Tutte in ospedale hanno riportato solo alcune lesioni ma nessuna è in pericolo di vita. La 19enne ha denunciato tutto ai Carabinieri. Il 20enne, arrestato, deve rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse.