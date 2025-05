Un 35enne in stato alterato ha iniziato a picchiare il suo cane, un Border Collie, mentre era in un bar di Sondrio la sera di lunedì 26 maggio. Una scena che non è sfuggita a chi gli era vicino, che subito ha allertato i carabinieri. Quando l’uomo è stato raggiunto dai militari, si è scagliato contro di loro, ferendone uno.

Il proprietario dell’animale è stato bloccato non senza fatica dalle forze dell’ordine e arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Sondrio, in attesa dell’udienza di convalida nei giorni successivi.