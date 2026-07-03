Avrebbe perseguitato e maltrattato la moglie, arrivando a incendiarle la macchina. Si sarebbe appostato anche sotto casa della donna, fino a procurarle ansia e paura per la propria incolumità. Per questi motivi un 31enne straniero, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Quattro Castella (Reggio Emilia). La vicenda si inserisce in un quadro persecutorio che andava avanti da mesi, legata a una mania di controllo che l’uomo pretendeva di esercitare sulla giovane moglie, anche a seguito dell’interruzione della convivenza avvenuta nei primi mesi del 2026.

La vittima, che lo scorso 30 giugno si era presentata dai carabinieri per fare denuncia, ha raccontato che le prime violenze fisiche erano iniziate già a febbraio, quando il coniuge l’aveva afferrata per il collo e schiaffeggiata al culmine di un litigio. La situazione è precipitata nei mesi successivi: l’uomo infatti è arrivato a dare fuoco al veicolo della moglie dando alle fiamme anche la propria camicia. In seguito l’ha minacciata di morte qualora lo avesse denunciato, mostrando a scopo intimidatorio un video di pochi secondi in cui armava una pistola.

Ieri, mentre la donna era in caserma per essere sentita, è stata contattata dal padre che le ha detto che il 31enne si era presentato sotto casa tenendo schiacciato insistentemente il citofono per oltre un minuto. I carabinieri sono andati subito sul posto, senza trovarlo, ma qualche ora dopo, quando la donna è tornata a casa, l’uomo si è ripresentato. Questa volta i militari sono riusciti a bloccarlo, non lontano dal portone del palazzo.