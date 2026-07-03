Scontri davanti ai magazzini Acca di Seano (Prato) dove stamani è stato sgomberato il presidio di operai organizzato da Sudd Cobas per protestare contro la chiusura del polo di logistica.

Il presidio Sudd Cobas

Attorno alle 10:15 i manifestanti dei Sudd Cobs che sono rimasti sul posto hanno tentato di entrare nuovamente nel polo della logistica, sono stati trattenuti dai poliziotti e sono nati degli scontri e dei tafferugli.

Lo sgombero del presidio sarebbe avvenuto nell’ambito di un decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Prato, che indagherebbe su alcuni cittadini italiani del Sudd Cobas denunciati da una ventina di imprenditori cinesi per violenza privata.

La procura ha delegato la Digos per eseguire il provvedimento e nelle prossime ore sarà verificata la merce trattenuta prima che sia liberata.

“Oggi ha vinto lo Stato. Ha vinto la legalità. Ha vinto il diritto”. Così in una nota l’avvocato Nunzio Giudice, legale degli imprenditori coinvolti nella vicenda, commentando lo “sblocco avvenuto questa mattina a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria, che ha consentito il ripristino dell’accesso al sito e il recupero della merce da parte dei legittimi aventi diritto”.

Le forze dell’ordine sono intervenute sgomberando il presidio degli operai che da giorni manifestavano.