Prima ha picchiato la sua cagnolina, un pitbull di pochi mesi, poi l’ha lanciata sui binari. Tutto è avvenuto a Maddaloni.

La vicenda

Il protagonista della storia è un 43enne del posto. Più volte, raccontano i residenti, l’uomo era stato visto in giro col suo cane al guinzaglio. Qualcuno lo aveva visto anche posizionare del cibo in scatola per i randagi di passaggio. Ma martedì sera, invece, si è sfiorata la tragedia.

Nei pressi della stazione di Maddaloni Inferiore, alcuni testimoni hanno infatti visto il 43enne prima picchiare la sua cagnolina, poi lanciarla sui binari. Per fortuna, in quei momenti, non è passato nessun treno. Sul posto, chiamati dai testimoni, sono subito arrivati dei poliziotti e alla fine il 43enne dopo una mini fuga è stato fermato. Presa in cura dai poliziotti, la cagnolina è stata portata in un rifugio sicuro. Dopo l’interrogatio, l’uomo è stato invece denunciato per maltrattamenti sugli animali.