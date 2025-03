La notizia sembra la trama di un non memorabile film tra il catastrofico e l’avventuroso tra i ghiacci del grande Nord: un pilota e due bambini sono sopravvissuti allo schianto di un piccolo aereo precipitato su un lago gelato in Alaska. Il salvataggio è avvenuto durante la notte.

Schianto sul lago ghiacciato Tustumena

L’aereo a elica Piper PA-12 Super Cruiser era stato dato per disperso da domenica scorsa nell’area del lago Tustumena e delle montagne Kenai, non essendo rientrato alla base nei tempi previsti. Ma un pilota volontario ha avvistato l’aereo sul lago ghiacciato, portando al salvataggio dei passeggeri circa 12 ore dopo che l’aereo era stato dichiarato disperso.

Dal cielo individuate tre persone sedute sulle ali

“Stamattina presto, un buon samaritano ha individuato il relitto dell’aereo vicino al bordo orientale del lago Tustumena”, hanno detto gli Alaska State Troopers in una dichiarazione lunedì scorso.

Una foto dell’aereo parzialmente sommerso pubblicata dai media locali sembrava mostrare tre persone sedute sulle ali. I soccorritori si sono affrettati a localizzarli a temperature sotto lo zero durante la notte. L’uomo e i bambini sono stati trasportati in ospedale con “ferite non gravi”, hanno detto.