A Pinerolo, comune di oltre 35mila abitanti in provincia di Torino, guidato da un sindaco M5s, Luca Salvai, è stata respinta in Consiglio comunale la mozione per dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Lo rende noto il presentatore della mozione Dario Mongiello, consigliere comunale di minoranza della lista civica Pinerolo Trasparente “slegata totalmente – dice – da partiti o movimenti politici”.

L’iniziativa – spiega Mongiello – è stata presentata “per poter conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre anche alla luce del fatto che anche in Italia l’antisemitismo è in via di espansione. Basta leggere il contenuto della mozione per rendersi conto che non c’era nessun intento politico”. Ma l’atto “ha creato non poche difficoltà tra i consiglieri di maggioranza – prosegue Mongiello – considerato che il sindaco con alcuni assessori e alcuni Pro Pal si era presentato sul balcone del palazzo comunale con la bandiera della Palestina lasciando poi la stessa esposta sul balcone”. La bandiera è stata poi tolta – aggiunge il consigliere Mongiello dopo “che sono stato costretto a scrivere al prefetto”.

Mongiello ricostruisce come si è arrivati alla bocciatura della mozione per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre: “Nel dibattito è stato presentato un emendamento da parte di tutti i capigruppo ove si chiedeva di eliminare un determinato punto presente nella mozione. Al voto, l‘emendamento è stato votato anche dal sottoscritto, ma non è stato sufficiente e sulla mozione la maggioranza ha votato contro. Si è creata una spaccatura nella maggioranza e, in particolare nel M5S. Voto a favore anche da parte dei consiglieri del Pd, FdI e Lega, oltre al sottoscritto. La città di Pinerolo ha segnato una ferita profonda e, temo, che la posizione assunta nel voto contrario ‘puzza’ di antisemitismo”.

Perché M5s ha detto no alla cittadinanza onoraria alla Segre

Per i consiglieri M5s di Pinerolo, la maggioranza in Aula, affrontare il dibattito sul conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre “con superficialità o piegarlo a logiche politiche di basso livello significa svilire il valore stesso del riconoscimento”. Lo si legge in una nota. Per M5s Segre è una “figura di altissimo rilievo per la sua testimonianza e il suo impegno contro l’odio e la discriminazione”, per questo l’iniziativa “per il suo significato profondo, avrebbe potuto raccogliere un consenso unanime”.

“Purtroppo, il dibattito che ne è seguito ha rapidamente preso una piega strumentale. È apparso evidente che l’intento del consigliere di minoranza proponente fosse quello di attualizzare in modo forzato un tema così delicato, legandolo al conflitto attualmente in corso e utilizzandolo per dividere invece che per unire”, spiegano i consiglieri M5s.

“Un approccio che non rende giustizia alla figura di Liliana Segre né al significato che un riconoscimento di tale portata dovrebbe avere, contribuendo anzi a sminuirne il valore”. “Per questi motivi, i consiglieri del M5s hanno ritenuto necessario votare contro la mozione, non per contrarietà al gesto simbolico in sé, ma per la totale mancanza di rispetto dimostrata durante il dibattito – aggiungono – La discussione, infatti, si è svolta in un clima di conflitto e strumentalizzazione, che non è stato all’altezza del prestigio e della delicatezza del tema, rendendo inopportuno procedere in quelle condizioni”.

“Conferire una cittadinanza onoraria deve essere un momento di unione e di riflessione, un’occasione per rafforzare valori condivisi, non uno strumento di divisione politica. Riteniamo che la figura di Liliana Segre e il suo straordinario contributo alla nostra società meritino ben altro rispetto e serietà”, conclude la nota.