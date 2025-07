Le autorità statunitensi e canadesi hanno lanciato un allarme sicurezza riguardante circa 5,2 milioni di piscine fuori terra, ora ufficialmente ritirate dal mercato. La decisione arriva dopo nove tragici casi di annegamento che hanno coinvolto bambini tra i 22 mesi e i 3 anni negli Stati Uniti. L’annuncio è stato pubblicato dalla Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC) e dall’agenzia Health Canada, che hanno avvisato i consumatori dei potenziali rischi legati a diversi modelli di piscine a marchio Bestway, Intex Recreation e Polygroup.

Le piscine coinvolte sono state commercializzate dal 2002 al 2025 prevalentemente in Nord America, ma risultano vendute anche in Italia, sia online che presso catene di distribuzione come Amazon, Walmart, Costco, Target e Lowe’s. In Canada non si sono verificati decessi, ma sono state vendute oltre 260.000 piscine a rischio.

Il dettaglio strutturale che mette a rischio i bambini

Alla base del richiamo vi è un dettaglio tecnico apparentemente marginale ma potenzialmente letale: le cinghie di compressione posizionate lungo l’esterno delle piscine. Questi elementi servono a mantenere stabile la struttura, ma possono diventare pericolosi se usati dai bambini come appigli per arrampicarsi e cadere in acqua. In assenza di sorveglianza, questo può facilmente trasformarsi in una tragedia.

Tutti i nove casi di annegamento confermati dalle autorità americane sono avvenuti in piscine dotate di questa configurazione, spesso in momenti di breve ma fatale distrazione da parte degli adulti. I modelli più coinvolti sembrano essere quelli con un’altezza di 122 centimetri, molto diffusi tra le famiglie con bambini piccoli.

Cosa fare: kit di riparazione e nuove raccomandazioni

Per evitare ulteriori rischi, le autorità invitano chi ha acquistato uno dei modelli coinvolti a contattare il produttore per ottenere un kit di riparazione gratuito. Questo kit consente di sostituire le cinghie di compressione con una corda di sicurezza, impedendo così che possano essere usate come gradini.

Inoltre, viene consigliato ai consumatori di svuotare sempre la piscina quando non è in uso, in particolare se in presenza di bambini, e di non lasciarli mai incustoditi nelle vicinanze. Queste misure di prevenzione possono evitare incidenti gravi e salvare vite. Anche in Italia, dove i modelli sono in commercio, si raccomanda di verificare con attenzione le caratteristiche della piscina acquistata.