È in condizioni molto gravi una bambina di 2 anni morsa all’addome e alle gambe da un cane di razza pitbull a Agliana in provincia di Pistoia. Ferita nello stesso assalto anche la nonna che era con la piccola. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, all’ingresso dell’abitazione di via Panaro. Il cane appartiene alla fidanzata dello zio della bambina che aveva con sé tre cani: ad attaccare la bambina è stato solo uno.

Sul posto, oltre alla Polizia locale e ai Carabinieri, il personale del 118 che ha fatto intervenire l’elisoccorso per un trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le lesioni causate dai morsi del pitbull all’addome della bambina sarebbero molto gravi. L’animale è stato bloccato e poi posto sotto sequestro.