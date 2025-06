Un cane Pittbull ha azzannato e ucciso un piccolo maltese che era a spasso con il suo padrone. L’episodio è avvenuto lo scorso fine settimana a Tavazzano, nell’area di Villaggio Stei (Lodi). Non è chiaro per ora se il cane di grossa taglia sia scappato da casa o se si aggirasse libero in paese. Certo è che il molosso si è accanito sull’esemplare molto più piccolo uccidendolo e ad assistere alla scena sono stati in molti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Lodi per accertamenti e controlli sui padroni del pitbull.