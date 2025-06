Dopo mesi di tensioni, la rottura è arrivata: da oggi pomeriggio, 4 giugno, Pornhub e YouPorn non saranno più accessibili dalla Francia. La decisione è stata annunciata dalla società madre Aylo, che gestisce anche altri noti siti come RedTube. La causa è una nuova legge francese, in vigore dal 2024, che obbliga i siti pornografici a implementare rigidi sistemi di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minorenni. La normativa richiede ai gestori di siti per adulti di richiedere agli utenti l’invio di una foto o di una parte del documento d’identità, garantendo però l’anonimato.

Secondo Aylo, queste misure sono “irragionevoli, sproporzionate e inefficaci”, motivo per cui è stata presa la “difficile decisione” di sospendere l’accesso a milioni di utenti francesi. A questi verrà ora mostrata una schermata sostitutiva, con immagini simboliche del paese — si parla di Marianne o persino del celebre quadro di Delacroix La libertà che guida il popolo. La ministra per le Pari opportunità, Aurore Bergé, ha salutato con entusiasmo l’uscita dei colossi dell’intrattenimento per adulti: “Ci saranno meno contenuti violenti, degradanti, umilianti, accessibili ai minorenni. Arrivederci”.

La battaglia sulla tutela dei minori

La questione della protezione dei minori dai contenuti pornografici è al centro del dibattito pubblico francese da anni. Secondo l’Arcom, l’autorità nazionale del digitale, ben 2,3 milioni di minorenni accedono regolarmente a contenuti per adulti. Da qui l’introduzione di norme più severe, con l’obiettivo di responsabilizzare le piattaforme digitali. Clara Chappaz, ministra con delega al Digitale e all’Intelligenza Artificiale, ha ribadito: “Verificare l’età non significa punire gli adulti, ma proteggere i ragazzi”.

La Francia non è un caso isolato: Pornhub è già bloccato in 17 stati americani per motivi simili, e la Commissione europea ha aperto un’indagine proprio sulle carenze nei sistemi di controllo dell’età adottati da questi siti.