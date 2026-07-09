A Sanremo anche alcuni venditori ambulanti sembrano essersi adeguati ai nuovi tempi e hanno iniziato a utilizzare il Pos per accettare pagamenti elettronici. La frase “Non ha spicci? Puoi pagare col Bancomat” potrebbe quindi diventare sempre più frequente tra le vie della città ligure. Se in passato molti residenti e turisti riuscivano ad allontanare i venditori con la semplice scusa di non avere denaro contante, ora questa possibilità potrebbe ridursi. Rose, giocattoli, ventilatori, accendini e altri piccoli oggetti potranno infatti essere acquistati anche tramite carta.

Curiosità tra turisti e attenzione delle forze dell’ordine

La novità, secondo quanto riportato da La Stampa, riguarderebbe soltanto un numero limitato di ambulanti, più o meno regolari, ma avrebbe già attirato l’attenzione di residenti e visitatori. La presenza di dispositivi elettronici per i pagamenti ha suscitato curiosità tra i turisti, mentre le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione in vista di possibili controlli.

Gli ambulanti presenti a Sanremo sarebbero circa un centinaio, con numeri destinati a crescere soprattutto nelle serate più affollate. “Tra piazza Bresca e Sardi, via Matteotti, la zona di porto vecchio e corso Mombello, si avvicinano ai tavolini e iniziano a proporre i loro prodotti. Molti sono garbati, altri più insistenti”, raccontano alcuni residenti.

I dubbi sulla tracciabilità dei pagamenti

Non mancano però le perplessità legate all’utilizzo del Pos da parte dei venditori ambulanti. In molti si chiedono come sia possibile che questi operatori abbiano a disposizione strumenti per i pagamenti elettronici e se tutte le procedure previste dalla normativa vengano rispettate.

I dispositivi Pos devono infatti essere collegati ai sistemi previsti per la gestione degli incassi e alla trasmissione dei dati fiscali attraverso registratori di cassa digitali o fisici. Il terminale può funzionare tramite connessione mobile o Wi-Fi, permettendo transazioni rapide e tracciabili. Nonostante questo, tra chi utilizza la propria carta di credito rimangono dubbi e timori sulla gestione dei pagamenti effettuati durante gli acquisti dagli ambulanti.