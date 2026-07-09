Liel Farhat, in vacanza al largo di Atene a bordo di uno yacht, ha perso il proprio iPhone, che è scivolato attraverso una rete dell’imbarcazione finendo poi in acqua. Liel lo aveva appoggiato per scattarsi una foto, ma quando si è girata il suo telefono non c’era più. Il capitano ha subito escluso la possibilità di recuperarlo ma il marito di un’amica, un subacqueo esperto, si è immerso e ha individuato il telefono. Trovarlo è stato molto semplice, dato che lo schermo dell’iPhone risultava essere ancora acceso e luminoso perché stava ancora registrando un video a circa quattro metri di profondità. Una volta recuperato, lo smartphone ha continuato a funzionare normalmente. “L’ho soltanto asciugato con un asciugamano ed era come nuovo”, ha spiegato Farhat. Il video di circa 11 minuti registrato dall’iPhone sott’acqua ha conquistato i social, diventando virale su Instagram dove ha superato 13,5 milioni di visualizzazioni.