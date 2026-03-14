Una donna di 65 anni è stata trovata morta questa mattina all’interno della sua abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli. Il corpo è stato rinvenuto dopo l’allarme lanciato dal marito, che si trovava all’esterno della casa e avrebbe notato del fumo uscire dall’edificio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione, però, per la donna non c’era ormai più nulla da fare e il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La dinamica dell’accaduto non è stata ancora chiarita, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un incidente domestico. I vigili del fuoco e la polizia stanno effettuando verifiche all’interno dell’abitazione e mettendo in sicurezza l’area per consentire tutti gli accertamenti necessari.

La vicenda è avvenuta in una zona periferica della città, caratterizzata dalla presenza di abitazioni isolate e case sparse nella campagna circostante.