A Prato, in via Giulio Braga, una bambina di 5 anni è stata investita da un’auto ed è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di domenica 15 marzo nella frazione pratese di Tavola, a sud della città. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, di nazionalità cinese, sarebbe sfuggita al controllo della madre dopo aver trovato la porta di casa aperta: la bimba sarebbe corsa all’esterno finendo sulla carreggiata proprio mentre stava passando l’auto.

Ricoverata in gravi condizioni

L’impatto, secondo quanto descritto dall’automobilista, che è poi risultato negativo all’alcoltest, sarebbe stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118, l’elisoccorso Pegaso e la polizia municipale. La bimba, stabilizzata dai sanitari, è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi e successivamente è stata trasferita al Meyer di Firenze. Nell’impatto, la bambina avrebbe riportato un politrauma. Attualmente è in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero gravi ma in via di stabilizzazione. La polizia municipale intanto sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.