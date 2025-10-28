Era andata al cimitero di Piacenza per un gesto di affetto: portare un mazzo di fiori freschi sulla tomba di una persona cara. Ma quella che doveva essere una tranquilla visita si è trasformata in un vero e proprio incidente surreale. Una donna di 63 anni, mentre passeggiava tra le tombe nella mattinata di lunedì 27 ottobre, è precipitata all’interno di un loculo aperto, ritrovandosi improvvisamente sul fondo della cavità.

La signora, come molti altri cittadini in vista del 1 novembre, si trovava nel camposanto per preparare i sepolcri in occasione della commemorazione dei defunti. Durante il passaggio tra le lapidi, il terreno avrebbe ceduto o la copertura del loculo non sarebbe stata ben fissata, facendola cadere nel vuoto per alcuni metri.

I soccorsi e il salvataggio dei vigili del fuoco

L’allarme è stato lanciato immediatamente da altre persone presenti nel cimitero. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Bianca, l’automedica del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). I pompieri, servendosi di una scala e delle imbracature di sicurezza, si sono calati nel loculo e hanno aiutato la donna a risalire in superficie.

La 63enne, fortunatamente, se l’è cavata con una ferita alla gamba e un grande spavento, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo il salvataggio, è stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza per ricevere le cure e gli accertamenti del caso.