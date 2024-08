Precipita per 25 metri mentre faceva un selfie a Bali: la morte di Giancarlo Zicari, ingegnere 49enne

Si stava scattando un selfie con la fidanzata per immortalarsi insieme davanti a una delle tante bellezze paesaggistiche nella incantevole isola di Bali, in Indonesia, quando la balaustra a cui si stavano appoggiando ha improvvisamente ceduto ed è precipitato nel vuoto per 25 metri.

Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni

E’ morto così Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente fin da giovanissimo a Pisa, dove la famiglia ancora vive. Zicari era in vacanza con la fidanzata Ilaria Biagi, originaria di Torino, sull’isola indonesiana, quando il loro viaggio si è trasformato in tragedia.

Lasciato l’albergo, avevano scelto di fare una passeggiata per ammirare le suggestive cascate di Villa Gajah Mas a Banjar Baturiti Kelod, nel distretto di Baturiti, nel centro dell’isola di Bali. Sono così arrivati in un punto panoramico, una sorta di terrazza affacciata sulle cascate, e hanno deciso di riprendersi in una foto ricordo.

La balaustra di protezione ha ceduto all’improvviso

Perché lo scatto fosse ancora più bello, con le famose cascate sullo sfondo, avrebbero usato come supporto una recinzione in ferro, una ringhiera messa lì proprio a protezione di turisti e visitatori, per non farli cadere, che però in quella circostanza non ha retto il peso dei loro corpi. I due fidanzati sono così precipitati nel vuoto sottostante.

La donna, ferita, sarebbe rimasta incosciente per circa un’ora, quando ha ripreso conoscenza si sarebbe accorta che il compagno era morto e, riuscendo a risalire alla terrazza panoramica, ha dato l’allarme che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Zicari è stato trasportato poi d’urgenza all’ospedale Baturiti Health Center della città di Tabanan ma per il 49enne non c’era ormai niente da fare.

Lavorava per l’azienda aeronautica Alenia

L’incidente è avvenuto ieri, quando a Bali era ancora mattina ed in Italia erano appena le 5:30. Cresciuto a Pisa, Zicari si era laureato in ingegneria e successivamente si era trasferito a Roma dove lavorava per l’azienda aeronautica Alenia. Oltre alla fidanzata, l’ingegnere 49enne lascia i genitori, un fratello e la sorella.

La famiglia ora dovrà recarsi nell’isola indonesiana per riportare in Italia la salma. La notizia del tragico incidente si è diffusa velocemente nel pomeriggio di ieri in città tra i numerosi conoscenti pisani di Zicari e dei suoi familiari. Messaggi sui telefonini e chiamate tra il dolore e l’incredulità per la perdita di un amico, conosciuto per il suo carattere mite, educato, sempre col sorriso sulle labbra e ben voluto da tutti.