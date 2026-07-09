Ha aggredito la compagna incinta davanti al figlio minore. Per questo il gip ha disposto il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico per un 48enne di Guastalla, nella Bassa Reggiana. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo che lo scorso 28 giugno, erano stati chiamati a intervenire per un episodio di violenza domestica.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo era ubriaco e per futili motivi avrebbe cominciato a discutere con la donna – incinta alla dodicesima settimana – davanti agli occhi del figlio 13enne. L’avrebbe prima minacciata di morte e poi si sarebbe scagliato contro di lei con un bastone e infine tirandole un pugno al volto. La donna è stata portata all’ospedale civile di Guastalla dove ha riportato una prognosi di cinque giorni. Interessati carabinieri, sono scattate le indagini che hanno portato il tribunale ad accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura. Provvedimento eseguito ieri, con tanto di allontanamento dalla casa familiare.