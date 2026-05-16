Non solo hanno preso a palate un gatto fino alla morte, ma hanno anche ripreso la barbarie compiuta. Ora quattro giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni sono stati denunciati. Come riporta il quotidiano Il Dolomiti, l’episodio è avvenuto a Brixen im Thale il 30 aprile scorso e le indagini sono partite immediatamente, dopo la denuncia di due minori che hanno ricevuto il video, per cercare di capire chi possa essere l’autore di questa violenza. Alla fine gli autori del massacro sono stati individuati dalla polizia e hanno confessato il gesto compiuto.

Ricordiamo che in Italia il maltrattamento, l’uccisione e l’abbandono di animali sono reati previsti e puniti dal nostro codice penale. Nel secondo caso, reato previsto dall’art. 544-bis, si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro per chiunque, per crudeltà o senza necessità, causi la morte di un animale.