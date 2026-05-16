A ricordarlo è il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che ha avviato una campagna informativa insieme al ministero dell’Interno e al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con la collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’entrata in vigore della novità e invitarli a richiedere per tempo il rinnovo del documento presso il proprio Comune.

La comunicazione istituzionale, diffusa attraverso spot radiofonici, televisivi e contenuti social, racconta in modo semplice alcune situazioni quotidiane in cui la Cie diventa indispensabile: l’imbarco su un volo, le operazioni allo sportello bancario o il controllo dell’età per l’ingresso in discoteca. Episodi concreti che evidenziano l’importanza del nuovo sistema.

Il messaggio centrale della campagna è chiaro e diretto: “Se non è elettronica, non vale”. Secondo il Dipartimento, si tratta di un passaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione del Paese, volto a rafforzare sicurezza, affidabilità e innovazione dei documenti di identità.