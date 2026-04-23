Slitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione Rc per i monopattini elettrici che circolano in Italia, inizialmente previsto per il 16 maggio. Lo si apprende da una nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che spiegano come la decisione sia stata presa accogliendo le richieste dell’Ania per esigenze tecnico-organizzative. Come precisa il Mimit, “Le direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un’assicurazione Rc”.

“Rimane invece confermata al 16 maggio la – si legge ancora – scadenza dell’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno”.

Sul sito del ministero sono state inoltre pubblicate le Faq, legate al decreto del 6 marzo 2026, che chiariscono modalità e requisiti. Tra i punti principali: polizza intestabile anche ai minori (tramite genitori), massimali minimi di 6,45 milioni per danni alle persone e 1,3 milioni per le cose, obbligo di collegamento con la piattaforma Ania e attenzione alle clausole di rivalsa e alle limitazioni delle polizze familiari.