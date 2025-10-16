Non si è presentata a scuola come ogni mattina, e i colleghi, preoccupati per la sua insolita assenza, hanno deciso di andare a cercarla. Così è stata scoperta la morte della professoressa Rossana Cerretti, insegnante di latino, storia e italiano al liceo scientifico “Nicolò Copernico” di Brescia, trovata senza vita nella sua abitazione nella mattinata di lunedì 13 ottobre.

A dare l’allarme sono stati proprio i colleghi, che conoscevano bene la sua puntualità e dedizione. Non vedendola arrivare e non ricevendo alcuna comunicazione, hanno deciso di recarsi a casa sua per verificare che fosse tutto a posto. Lì, la tragica scoperta: la professoressa era riversa alla scrivania, priva di vita, accanto ai compiti in classe che stava correggendo. Sul tavolo, la penna ancora tra le dita.

Il cordoglio del liceo Copernico

Secondo le prime ipotesi, Rossana Cerretti sarebbe stata stroncata da un malore improvviso nella notte, mentre lavorava. Inutili i tentativi di soccorso. L’intera comunità scolastica del liceo Copernico è sotto shock per la scomparsa di una docente stimata e amata, nota per la capacità di coinvolgere gli studenti e per il suo impegno nella promozione del teatro scolastico.

Sotto la sua guida, il laboratorio teatrale del liceo aveva ottenuto importanti riconoscimenti e rappresentava un punto di riferimento per molti giovani. Oggi, 16 ottobre, nel pomeriggio, si terranno i funerali, ai quali parteciperanno colleghi, studenti e genitori, uniti nel dolore per la perdita di una figura tanto preziosa quanto amata.