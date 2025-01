Affittano la loro casa su Airbnb e gli ospiti la trasformano in un laboratorio di metanfetamine, causando danni per 26mila euro. È successo a una coppia di Omaha, nel Nebraska, che ora si trova ad affrontare delle spese elevate per riparare la propria abitazione, attualmente invivibile. I due l’avevano data a terzi per pagarsi un viaggio in Florida con i soldi dell’affitto, ma mai avrebbero immaginato un tale esito, con la loro casa che è finita coinvolta in un un’operazione antidroga della polizia.

La casa usata come laboratorio per la droga

Daniel e Jocelyn hanno continuato a sorvegliare la loro dimora anche da remoto e hanno visto gli uomini uscire ed entrare con ventilatori, pentole e quattro sacchetti di polvere bianca. A quel punto, i loro vicini hanno contattato le autorità per segnalare la situazione. La polizia ha installato delle telecamere per fare delle indagini, scoprendo quanto i proprietari temevano. La loro casa era diventata un laboratorio dove veniva prodotta la droga. “Cuocevano la metanfetamina nella nostra cucina e poi usavano la nostra camera da letto per l’asciugatura”, ha spiegato la coppia.

Il commento della piattaforma Airbnb

Un portavoce di Airbnb ha dichiarato al sito People: “L’attività criminale segnalata non ha posto su Airbnb e abbiamo rimosso l’ospite dalla piattaforma. Stiamo supportando l’host interessato, anche tramite la nostra protezione Aircover per danni all’host, e siamo pronti ad assistere il Dipartimento di Polizia di Omaha nelle indagini”.