Un uomo di 45 anni, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Copparo, in provincia di Ferrara, con la collaborazione dei colleghi della locale stazione. Il malvivente si è reso protagonista di un tentativo di truffa ai danni di un anziano del comune di Jolanda di Savoia, trasformatasi poi in una vera e propria rapina.

Dapprima il 45enne ha telefonato alla vittima spacciandosi per il “capitano della stazione di Ferrara”. Poi ha cercato di convincerlo che una macchina a lui intestata era stata utilizzata per commettere un furto in una gioielleria di Bologna. L’uomo ha fatto presente di non avere quella vettura ma è stato ulteriormente suggestionato dall’arrivo in casa sua di un finto avvocato, che è riuscito a farsi consegnare dell’oro.

Poi il colpo di scena: il figlio dell’anziano è rincasato e ha scoperto tutto, trovandosi faccia a faccia con il ladro. Quest’ultimo, incalzato, è fuggito, gettandosi da una finestra a sette metri di altezza. Il ladro è però stato bloccato e fermato dai carabinieri, chiamati prontamente dal figlio della vittima. Sebbene abbia mostrato resistenza contro i militari, ferendone uno alla gamba, la sua fuga è fallita. Anche i gioielli rubati sono stati recuperati. Inoltre, una sua complice è stata identificata e denunciata a piede libero per concorso in rapina.