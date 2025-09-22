Pugnala il fratello con una forchetta e gli provoca ferite a braccia e spalle. Dietro al gesto del giovane, un ventenne di Giugliano, in provincia di Napoli, ci sarebbe la volontà di “punire” il nonno, che avrebbe come nipote preferito la vittima dell’aggressione, un ragazzino appena 14enne. Il fratello maggiore è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere: è accusato di lesioni aggravate.

Al fratello minore, trasportato in ospedale, è spettata una prognosi di 30 giorni per la guarigione. La forchetta è stata invece sequestrata dai militari, che quando sono arrivati sul posto hanno già trovato il personale del 118 in azione. In casa erano presenti anche i genitori dei due fratelli, che probabilmente avevano avuto una colluttazione prima dell’aggressione finale. Sulla fronte del 20enne è stata riscontrata una ferita, sulle braccia alcuni graffi. A stupire i carabinieri che si sono occupati di ricostruire la vicenda è il motivo che ha spinto il fratello maggiore ad agire: “Far del male al fratello per punire il nonno”.