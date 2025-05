Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin deve “pagare il prezzo per il suo rifiuto di fare la pace” con l’Ucraina. Secondo Starmer, la strategia di Putin di guadagnare tempo mentre continua la violenza in Ucraina è “intollerabile”. La dichiarazione precede il vertice della Comunità Politica Europea in Albania, coincidente con l’avvio di nuovi colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul. Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha annunciato che i negoziati inizieranno alle 10 ora locale, ma l’assenza di figure chiave come Putin, Zelensky e Trump solleva dubbi sulla serietà dell’incontro. Zelensky ha definito “una farsa” l’invio di una delegazione russa di basso livello, ma ha confermato la partecipazione ucraina per rispetto verso i presidenti Erdogan e Trump, sottolineando la volontà di compiere i primi passi verso la de-escalation. Trump, da parte sua, ha minimizzato le aspettative: “Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo”. Intanto, il clima resta teso: la portavoce russa Maria Zakharova ha reagito agli attacchi verbali di Zelensky definendolo “un clown e un fallito”.