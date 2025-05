Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua consueta indagine annuale sulla qualità della vita in Italia, con un focus specifico sui bisogni delle diverse generazioni: bambini (0-14 anni), giovani (18-35) e anziani (over 65). I risultati premiano in particolare il Nord-Est e l’Emilia-Romagna. Lecco è la città ideale per i più piccoli, Gorizia svetta per i giovani e Bolzano conquista il primo posto per gli over 65, confermando la sua storica attrattività. La classifica viene stilata analizzando 90 indicatori divisi in sei macro-aree: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

La geografia del benessere: chi sale e chi scende

Per gli anziani, Bolzano guida la classifica seguita da Treviso, Trento, Como e Cremona, mentre il Sud arranca: tra le ultime città troviamo Messina, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Gorizia si conferma la migliore per i giovani per il secondo anno consecutivo, seguita da Bolzano e Cuneo. Roma è invece il fanalino di coda, al 107° posto, penalizzata da insicurezza, carenza di servizi sportivi, costo della vita e difficoltà legate alla natalità. Milano non brilla, fermandosi al 101° posto. Per i bambini, Lecco è la migliore, seguita da Siena, Aosta e Trento; ancora una volta, le città meridionali chiudono la classifica, con Palermo, Crotone e Trapani in fondo.

Gorizia e Roma: due città agli opposti

Gorizia emerge come esempio virtuoso per i giovani. Città universitaria e multiculturale, è Capitale europea della cultura transfrontaliera insieme alla slovena Nova Gorica. Offre ampie opportunità di lavoro stabile e un ricco panorama di eventi culturali. È seconda per numero di spettacoli organizzati e quarta per età media al primo parto. Al contrario, Roma paga il prezzo di criticità strutturali, pur mantenendo una buona performance sul piano dell’istruzione universitaria, con un quarto posto per numero di laureati.