Complici tanta sfortuna e un po’ di improntitudine, quattro scambi a racchettoni sul bagnasciuga sono riusciti a trasfarmarsi in un lungo caso giudiziario.

Il parziale distacco della retina

La Corte di Cassazione di Lecce ha stabilito che il bagnante che nell’estate del 2015 fu colpito all’occhio da una palla da tennis vagante, deve essere risarcito con 10mila euro.

Colpevoli e sconfitti (in tutti i gradi di giudizio) un padre e una figlia che giocavano a racchettoni quel giorno. Provocarono il parziale distacco della retina del malcapitato.

Il quale non si recò subito al pronto soccorso, ma solo quattro giorni dopo. Ricavandone al momento della presa in carico un codice verde, quello più blando. Circostanza sulla quale si erano appuntate le speranze di padre e figlia di sottrarsi in qualche modo alla responsabilità dell’infortunio e relativo risarcimento. Niente da fare, i giudici hanno deciso altrimenti.