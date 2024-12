Quattro volte assassino, il detenuto più longevo del Regno Unito, soprannominato Annibale il Cannibale, trascorrerà il suo 51° Natale dietro le sbarre .

Il quadruplice assassino Robert Maudsley, 71 anni, è temuto così pericoloso che gli è stata assegnata una cella speciale di vetro e tenuto separato dagli altri detenuti per quasi 17.000 giorni, ovivero 46 anni.

Maudsley, nato Robert Mawdsley nel Merseyside nel 1953, fu rinchiuso per la prima volta nel carcere di massima sicurezza di Broadmoor nel 1974 dopo aver strangolato John Farrell, che lo aveva rimorchiato per fare sesso.

Si guadagnò questo spaventoso soprannome dopo aver ucciso tre uomini detenuti con lui: un altro ospite del Broadmoor nel 1977, seguito da altri due prigionieri nel 1978, quando si scatenò nel carcere di massima sicurezza di Wakefield, nel West Yorkshire, dopo esservi stato trasferito.

Assassino con un cucchiaio di plastica

Una delle sue vittime fu trovata con una lama ricavata da un cucchiaio di plastica nell’orecchio, che portò al soprannome di Hannibal the Cannibal, tra le affermazioni – smentite dall’autopsia – che Maudsley gli avesse mangiato il cervello. A Wakefield, si dice che abbia detto ad altri detenuti che voleva uccidere sette uomini e che abbia informato una guardia: “Ne mancheranno due all’appello”.

Maudsley scrisse una volta: “Le autorità carcerarie mi vedono come un problema, e la loro soluzione è stata quella di mettermi in isolamento e buttare via la chiave, per seppellirmi vivo in una bara di cemento. A loro non importa se sono pazzo o cattivo. Non conoscono la risposta e non gliene importa, purché io sia tenuto lontano dalla vista e dalla mente”.

Nel 2000 l’assassino tentò, senza successo, di uscire dall’isolamento e inviò lettere al Times chiedendo una pillola suicida al cianuro.

Si dice che abbia un QI elevato e che ami la musica classica, la poesia e l’arte, e coloro che lo hanno visitato lo descrivono come gentile, cortese e molto intelligente. L’ex detective Paul Harrison ha detto di Maudsley nel 2018 dopo averlo incontrato: “Se non lo conoscevi e non sapevi cosa aveva fatto, e lo hai visto, è un ragazzo davvero intelligente e sveglio, che ti ha fatto sorridere”.

Un ex agente penitenziario che ha sorvegliato alcuni dei criminali più noti del paese per più di un decennio ha sostenuto che Maudsley dovrebbe essere portato fuori dalla sua cella sotterranea. Neil Samworth ha detto al Daily Mail: “Penso che sia sbagliato il modo in cui è stato trattato. È in totale isolamento e non è giusto. Penso che i suoi crimini siano ormai storici e che non rappresenti un vero pericolo per gli altri. È un po’ come Charlie Bronson. Sì, ha avuto un sacco di risse in passato, ma ora è un uomo anziano”.

Una cella di 6 metri per 5

La cella, che a quanto si dice misura 6 metri per 5, leggermente più grande della media, ha una lastra di cemento come tetto. Ha grandi finestre antiproiettile e un tavolo e una sedia fatti di cartone compresso. Anche il water e il lavandino sono imbullonati al pavimento. A Maudsley viene passato il cibo attraverso una piccola fessura nella porta d’acciaio che è racchiusa in uno spesso Perspex.

Si dice che abbia una strana somiglianza con la cella del killer cannibale Hannibal Lecter, interpretato da Anthony Hopkins nel film del 1991 Il silenzio degli innocenti . Maudsley ha ottenuto il suo soprannome “Hannibal il cannibale” in mezzo alle accuse di aver infilato un cucchiaio nel cervello di una delle sue vittime, un’accusa che ha sempre negato.

Gli è concessa un’ora di esercizio al giorno, mentre è circondato da sei guardie corpulente, e gli è proibito avere contatti con altri prigionieri. In una lettera di oltre due decenni fa, scrisse: “Sono lasciato a stagnare, vegetare e regredire”, aggiungendo: “La mia vita in isolamento è un lungo periodo di depressione ininterrotta”.

Incarcerato 50 anni fa, nel 1974, si ritiene sia il detenuto più longevo della Gran Bretagna dopo l’assassino di Moors, Ian Brady, morto nel 2017 dopo aver scontato 51 anni. Ma nemmeno la vita dietro le sbarre ha impedito al violento assassino di scatenarsi, e ha assassinato altri tre uomini da quando è stato rinchiuso.

Maudsley strangolò Farrel nel 1974 dopo che questi gli mostrò le fotografie dei bambini di cui aveva abusato sessualmente. L’omicidio fu così violento che la polizia soprannominò la vittima “blu” per via del colore del suo viso. Maudsley fu condannato all’ergastolo con la raccomandazione che non venisse mai rilasciato.

Fu mandato al Broadmoor Hospital, che ospitava alcuni dei prigionieri più pericolosi del paese. Per diversi anni, Maudsley si tenne lontano dai guai, ma nel 1977 lui e il compagno di prigionia, David Cheeseman, si barricarono in una cella con il molestatore di bambini condannato, David Francis. Per nove ore, torturarono Francis nel modo più brutale.

Quando le guardie alla fine sfondarono la porta, Francis era morto. Maudsley fu quindi trasferito nella prigione di massima sicurezza di Wakefield nello Yorkshire, ma un anno dopo aver ucciso Francis, la sua rabbia omicida tornò. Il 29 luglio 1978, strangolò e pugnalò l’assassino della moglie, Salney Darwood, nella sua cella e nascose il corpo sotto il letto.

Maudsley si è poi aggirato nell’ala della prigione per cercare la sua prossima vittima e ha attaccato Bill Roberts, che era stato incarcerato per aver aggredito sessualmente una bambina di sette anni. Ha pugnalato a morte Roberts prima di tagliargli il cranio con un pugnale improvvisato. Quando Maudsley è stato certo che Roberts fosse morto, si è avvicinato con calma a una guardia carceraria e gli ha detto che quella sera a cena ce ne sarebbero stati due in meno.

Considerato ormai troppo pericoloso per restare tra la popolazione carceraria generale, iniziarono i lavori per costruire una speciale cella con gabbia di vetro per Maudsley nelle viscere della prigione di Wakefield. Nel 1983, era pronta. Il triplice assassino una volta descrisse la sua cella come “come essere sepolti vivi in una bara”.

Nei primi giorni della sua prigionia, scrisse ai giornali per chiedere un trattamento migliore. Nel 2000, andò in tribunale nel tentativo di ottenere “il permesso di morire”. In una lettera, chiese perché non potesse avere un parrocchetto come animale domestico, promettendo di amarlo e di “non mangiarlo”. E chiedendosi perché non potesse avere una TV per “vedere il mondo”, concluse la lettera dicendo: “Se il servizio carcerario dice di no, allora chiedo una semplice capsula di cianuro che prenderò volentieri e il problema di Robert John Mawdsley potrà essere risolto facilmente e rapidamente”.

Suo nipote, Gavin Maudsley, di Liverpool, ha detto a Evil Behind Bars di Channel 5 che suo zio aveva accettato il suo destino. Gavin ha detto: “Sta chiedendo di stare da solo perché sa cosa può succedere. Mettetelo in un’ala circondata da stupratori e pedofili – lo so perché ce l’ha detto – avrebbe ucciso quanti più pedofili possibile. Non sto giustificando quello che ha fatto. Ha fatto cose molto cattive. Ma non ha ucciso un bambino o una donna. Una persona innocente non è andata al lavoro quel giorno e non è mai tornata a casa. Le persone che ha ucciso erano persone davvero cattive”.