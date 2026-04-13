Ci sarebbero intercettazioni choc dietro l’arresto del 27enne Luca Spada indagato per omicidio volontario nell’ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Forlì sui decessi di alcuni anziani avvenuti nel giro di pochi mesi durante o poco dopo il trasporto in ambulanza.

“Devono andare dal Buon Dio…”

Secondo quanto riportato da ‘il Resto del Carlino’ che pubblica il testo di intercettazioni telefonico-ambientali, l’operatore della Croce Rossa avrebbe detto, in una occasione, “Questi poveri vecchietti soffrono troppo… non è giusto… devono andare dal Buon Dio…”.

E in un’altra: “Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto… Lo voglio rifare”. Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso.

Il 27enne, spiega la Procura, è ritenuto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne, fatto avvenuto durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso.